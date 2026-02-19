Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Photo: © photonews
À la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Kevin Caprasse, le RFC Seraing a rappelé Arnauld Mercier, qui avait déjà occupé le poste de T1 dans la Cité du Fer lors de la saison 2014-2015.

Quinzième avec vingt points obtenus en vingt-trois rencontres, le RFC Seraing est plus que jamais menacé de descente en Challenger Pro League, surtout si quatre équipes U23 sont contraintes de rester en D1B.

Antépénultièmes, devant l'Olympic Charleroi et le Club NXT, les Métallos se sont séparés de Kevin Caprasse, qui a quitté le club il y a huit jours pour "raisons personnelles".

Pour le remplacer, deux noms bien connus de l'antichambre de l'élite belge avaient été cités : Arnauld Mercier, déjà passé sur le banc de Seraing mais aussi de Beveren, des Francs Borains et de l'Olympic, ainsi que Mikhail Turi, qui a notamment officié à Mandel United et à Deinze.

Arnauld Mercier de retour sur le banc du RFC Seraing

C'est finalement le premier qui a été choisi. L'information est officielle : Arnauld Mercier est de retour sur le banc du RFC Seraing, où il terminera la saison.

"Figure bien connue de notre club, Arnauld Mercier a déjà occupé plusieurs fonctions au sein de la maison Rouge & Noire, d’abord en tant qu’entraîneur principal lors de la saison 2014-2015, ensuite en qualité de directeur sportif en 2019."

"Fort de son expérience et de sa parfaite compréhension de l’ADN sérésien, notre nouvel entraîneur aura pour mission de poursuivre le travail déjà entrepris par le staff en place afin d’assurer le maintien de nos Métallos en Challenger Pro League", a déclaré le club dans un communiqué.

