Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"
Photo: © photonews

Suivi par une grande partie des clubs européens, Konstantinos Karetsas dispute probablement ses derniers matchs avec le Racing Genk. Une supposition confirmée par le Head of Football du club limbourgeois, Dimitri De Condé.

Revenu à la septième place du championnat, le Racing Genk a encore cinq rencontres de phase classique pour intégrer le top 6 et disputer les Champions Play-Offs. En parallèle, les Limbourgeois sont encore l'une des deux seules formations de notre pays encore actives sur la scène continentale.

Les joueurs de Nicky Hayen se déplaceront au Dinamo Zagreb ce jeudi soir, et une victoire pourrait leur ouvrir la porte vers la suite de l'aventure.

Le club croate est, en tout cas, un adversaire redoutable, comme l'a concédé le Head of Football de Genk, Dimitri De Condé, dans les colonnes de Het Belang van Limburg. "Ce sera du 50-50. Zagreb est une très bonne équipe, de loin la plus talentueuse de son pays."

Genk s'attend bien à perdre Konstantinos Karetsas

Une rencontre pour laquelle le Racing Genk sera privé de ses supporters, suspendus pour un déplacement après les incidents survenus contre Utrecht fin 2025. Cependant, les Limbourgeois pourront compter sur Konstantinos Karetsas, qui dispute probablement ses derniers matchs avec le club.

"Les chances de le garder une année de plus sont minces, il faut être réaliste. Cela dépendra aussi de la taille du club qui veut le recruter. Sera-ce pour le louer directement ou pour l'intégrer directement ? Je penche plutôt pour la seconde option, mais tout ça est pris en compte", a confié De Condé.

Europa League
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Konstantinos Karetsas

