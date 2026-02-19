Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus
Photo: © photonews

Victime d'une commotion cérébrale contre OHL début février, Wilfried Kanga pourrait tenir sa place ce vendredi soir contre le Cercle de Bruges. L'attaquant ivoirien a repris l'entraînement collectif.

La semaine dernière, c’est grâce à un doublé de Max Dean que La Gantoise s’est imposée sur la pelouse du Sporting Charleroi. L’attaquant anglais remplaçait Wilfried Kanga, blessé.

Victime d’une commotion cérébrale la semaine précédente contre Louvain, l’attaquant ivoirien était au repos. Selon Het Nieuwsblad, il pourrait être en mesure de tenir sa place ce vendredi soir contre le Cercle de Bruges, dans le cadre de la 26e journée.

L’Ivoirien a en effet repris l’entraînement collectif ce jeudi, après quelques jours de repos. S’il ne subit pas de nouvelles complications, l’ancien attaquant du Standard devrait pouvoir figurer, au moins, sur la feuille de match.

La Gantoise avec Wilfried Kanga, mais sans Hyllarion Goore

Ce ne sera pas le cas d’Hyllarion Goore, qui avait marqué lors du même match à Louvain mais n’avait pas non plus été du déplacement en Venise du Nord le week-end dernier.


Victime d’une déchirure musculaire, l’Ivoirien de 20 ans manquera encore plusieurs semaines de compétition et pourrait ne revenir qu’en toute fin de phase classique. Mathias Delorge reste lui aussi blessé, tandis que Siebe Van der Heyden sera de retour de suspension.

