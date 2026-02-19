"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

Devenu l'un des chouchous des supporters au Lotto Park, Théo Leoni avait disparu des radars à l'arrivée de Besnik Hasi sur le banc. Une période sur laquelle il revient aujourd'hui.

Décrit comme un "tard mature", Théo Leoni a fait son trou au sein de l'équipe première d'Anderlecht en 2023. Titulaire pendant près de deux ans, notamment sous les ordres de Brian Riemer, le milieu de terrain avait disparu des radars à l'arrivée de Besnik Hasi.

Parti au Stade de Reims en septembre dernier, le joueur de 25 ans est aujourd'hui un titulaire indiscutable en Ligue 2. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de RTL Sports, Théo Leoni est revenu sur les circonstances de son départ et sur sa relation difficile avec Besnik Hasi.

Je ne suis pas sur qu'on juge un joueur sur un match"

"C'est vrai qu'avec l'arrivée de Besnik Hasi, ça a été différent. À la base, je pensais qu'on avait une bonne entente, mais le coach voyait d'autres choses au milieu et voulait d'autres profils. Je pense que la situation, avec mon contrat et le changement de coach, n'a pas aidé les choses pour ma fin à Anderlecht."

"Je trouve que je n'ai jamais vraiment eu ma chance. J'ai commencé une fois avec Besnik Hasi, à domicile contre l'Antwerp (0-0). Après ça, je n'ai plus commencé. Le premier match à Bruges, je n'ai pas joué. Ensuite, quinze minutes, puis vingt minutes, une fois une mi-temps. J'ai ensuite commencé une fois, puis plus rien. Je ne sais pas si on juge un joueur sur un match. C'était compliqué avec ce que j'avais apporté les deux ou trois dernières années. C'est un ensemble de choses qui font que, parfois, dans le monde du football, on ne sait pas expliquer."

Théo Leoni regrette une communication peu claire à Anderlecht

Frustré par sa rétrogradation dans la hiérarchie, Théo Leoni avait tenté de discuter avec son entraîneur et la direction pour comprendre son écartement. Il n'a cependant reçu que des réponses floues, comme d'autres de ses coéquipiers.

"Avec lui et les gens au-dessus de lui, ce n'était pas clair. Il y avait beaucoup de situations floues pour beaucoup de joueurs, et j'en faisais partie. Je l'ai vu quand je suis parti aussi : d'autres joueurs sont restés dans une situation incertaine. Tout le monde se renvoyait la balle. Hasi disait que ça venait d'en haut, et la direction disait que c'était lui qui choisissait les joueurs. Ce n'était pas clair et pas évident."

