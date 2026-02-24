Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

Anderlecht est toujours dans une situation transitoire, tant en ce qui concerne la direction que le staff. Tout le monde attend de la clarté.

La direction ne l'a pas caché : cette semaine, il est grand temps de savoir qui terminera la saison sur le banc du Sporting. Alfred Schreuder reste l'option favorite des têtes pensantes bruxellois, mais les négociations sont toujours dans une impasse avec son club saoudien.

Au point qu'une arrivée cet été, à la fin de son contrat, est même envisagée. Reste que pour Anderlecht, il y a une fin de saison à jouer. Avec notamment une finale de Coupe à disputer. Et des joueurs ainsi qu'un staff qui ne seraient pas contre un peu plus de clarté.

Taravel a marqué des points auprès du groupe

Le groupe semble en tout cas savoir ce qu'il veut : La Dernière Heure affirme que si la direction décidait de ne pas garder Jérémy Taravel pour le remplacer par un T1 plus chevronné, le groupe considèrerait la manoeuvre comme un coup bas.

C'est qu'en choisissant de rester, au contraire d'Edward Still, alors qu'il avait lui aussi la possibilité d'aller à Watford, Taravel a montré au groupe qu'il ne le lâcherait, ce qui en a remobilisé plus d'un.



Les Mauves devront donc y réfléchir à deux fois avant de nommer un nouvel entraîneur. Il y a un an, le groupe avait déjà été très touché par le C4 soudain de David Hubert, qui avait lui aussi une belle cote de popularité aurpès de son groupe. Les joueurs étaient très mitigés à l'idée du retour de Besnik Hasi, cela n'avait pas empêché Olivier Renard d'aller au bout de son idée.