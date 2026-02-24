"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

Vincent Mannaert s'est confié sur son avenir avec les Diables Rouges. Son contrat se termine au mois de juin.

En poste depuis fin décembre 2024 comme directeur technique de l'équipe nationale, Vincent Mannaert arrive à un moment important de son mandat. Son contrat se termine en juin et pour l'instant aucune prolongation n'a été signée. Invité sur Pickx Sport pour le match de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et le Club de Bruges, son ancien club, il a détaillé sa pensée. Des propos relayés par la Dernière Heure.

Il a calmé le jeu sur son avenir. "La prolongation, je pense que ce n'est pas forcément urgent. J'aurais pu signer pour quatre ou cinq saisons, mais j'ai préféré limiter cela à après la Coupe du monde parce que c'était la première fois que je travaillais pour une fédération." Un choix réfléchi, pour prendre le temps de découvrir le poste.

Qu'en pense le conseil ?

Il a laissé la porte ouverte à une suite. "Est-ce que je vais prolonger et continuer ? C'est une possibilité, mais nous n'avons pas encore eu de discussion." Avant d’ajouter : "Cela me fait plaisir de savoir que le conseil est content de mon fonctionnement, mais on verra."

"Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas revenir dans un club pour le moment. C'est un chapitre clos." Aucune chance qu'il retourne à Bruges ou dans un autre club belge par exemple. Il a aussi évoqué l'ambiance autour du sélectionneur Rudi Garcia et les possibles tensions. "C'est inévitable quand on vit ensemble pendant au moins quatre semaines."

Mannaert compte sur les cadres de l'équipe



Comme Garcia, le directeur technique s'inquiète de l'état de forme de certains blessés. "S'ils reviennent à 100% et reprennent du rythme dans les six dernières semaines des championnats, ça peut nous aider. Parce qu'il y a l'aspect de la fraîcheur qui est important."