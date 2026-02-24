Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Mathias Delorge est de retour à l'entraînement du côté La Gantoise. Le milieu de terrain était à l'infirmerie depuis décembre après une opération à la cheville.

Mathias Delorge s'est blessé à la mi-décembre. Lors du match à domicile contre l'Antwerp, il a joué la dernière demi-heure, mais par la suite, la blessure s'est avérée plus grave que prévu. Il souffrait de la cheville depuis un certain temps déjà.

Le Diablotin s'est alors résolu à se faire opérer, pour repartir sur de meilleures bases en deuxième partie de saison. Il a donc dû passer par deux mois de rééducation.

Le plus dur semble désormais derrière lui : aujourd'hui, Delorge a pu quitter l'infirmerie pour revenir pour la première fois sur le terrain d'entraînement.

Mathias Delorge on his way back 💪#COBW pic.twitter.com/ISgRktaUqf — KAA Gent (@KAAGent) February 24, 2026

Un retour très progressif

Il ne s'agissait évidemment pas encore de la séance collective : le joueur effectue différents exercices de manière individuelle. Mais pour quelqu'un qui n'a plus touché un ballon depuis deux mois, ce premier pas sonne comme la lumière au bout du tunnel.





Rejouera-t-il avant la fin de la phase classique ? Si c'est le cas, ce serait un retour de taille pour Rik De Mil : estimé à neuf millions d'euros par Transfermarkt, Mathias Delorge est de très loin le joueur le plus cher du noyau.