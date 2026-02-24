Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid
Photo: © photonews

Le Real Madrid suivrait de près Kyriani Sabbe. Le défenseur du Club de Bruges serait une piste concrète pour le géant espagnol.

Kyriani Sabbe commence à taper dans l'œil des recruteurs du Real Madrid. Le jeune belge est devenu un titulaire indiscutable au Club de Bruges. Son profil intéresse les madrilènes comme renfort pour le couloir droit.

Le club espagnol étudie plusieurs options, mais Sabbe figure en haut de la liste. Selon Planeta Real Madrid, c'est une piste très sérieuse parce qu'il progresse bien et qu'il joue beaucoup avec Bruges.

Le prix du transfert

D’après Transfermarkt, la valeur marchande de Sabbe est estimée à six millions d'euros. Mais comme il est sous contrat jusqu'en juin 2028, le club peut se permettre de réclamer beaucoup plus.

Selon la même source, le Club de Bruges serait prêt à accepter une offre entre douze et quinze millions d'euros. Le Real Madrid pourrait proposer un montant similaire pour Sabbe.

Le Real Madrid continuerait à suivre Sabbe dans les prochains mois et pourrait passer à l'action lors du mercato estival. Vous en pensez quoi ?

