Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Battu 4-1 par l'Atlético Madrid, le Club de Bruges quitte la Ligue des Champions. Malgré une prestation courageuse, les Brugeois ont fini par craquer.

Le Club de Bruges affrontait l'Atlético Madrid ce mardi soir avec, au bout, un ticket pour les huitièmes de finale. Pour ce grand rendez-vous, Vetlesen remplaçait Onyedika (suspendu) au détriment de Lemaréchal, Tresoldi était également titulaire.

Les Brugeois ont entamé la rencontre avec beaucoup d'intensité. Ils étaient meilleurs et plus dangereux que l'Atlético. Ivan Leko avait demandé un pressing étouffant sur les Madrilènes, qui ont eu énormément de mal à s'en sortir.

L'erreur de Simon Mignolet

C'est l'Atlético qui a ouvert le score malgré les occasions brugeoises. Sorloth a déclenché une frappe à ras de terre. Mignolet a repoussé le tir, mais n'a pas pu contrôler le ballon, qui a fini par rebondir au fond des filets. Une grosse erreur à un moment clé.

Bruges a accusé le coup après ce but, mais a continué à produire du bon football, posant de gros problèmes aux Espagnols. L'Atlético n'arrivait pas à se dégager et a fini par le payer.

Ordoñez égalise, Vetlesen rate le coche

Sur un corner, Brandon Mechele a prolongé le ballon vers Joel Ordoñez, bien placé devant le but. Il a fusillé le gardien pour égaliser 1-1 après une bonne demi-heure de jeu.



Peu après, Hugo Vetlesen a eu une énorme occasion pour donner l'avantage à Bruges. Sa tête, à environ six mètres du but, était trop centrée. Oblak a sauvé sur sa ligne. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1.

La douche froide au retour des vestiaires

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir un nouveau but. Johnny Cardoso, depuis l'entrée de la surface et à travers une forêt de joueurs, a trompé Mignolet pour faire 2-1. Bruges devait à nouveau courir après le score.

Les Blauw en Zwart ont dominé sans se créer beaucoup d'occasions. À l'inverse, l'Atlético s'est montré redoutable. À un quart d'heure de la fin, Sorloth s'est retrouvé seul face à Mignolet et a inscrit le 3-1. Il a complété son triplé sur une contre-attaque de l'Atlético. 4-1 à quelques minutes de la fin.

Fin de l'aventure européenne pour Bruges

Le score est resté bloqué à 4-1, marquant la fin du parcours du Club de Bruges en Ligue des champions. Malgré la défaite, le Club peut être fier de son parcours et de son état d'esprit combatif.