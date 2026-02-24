"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

Cet hiver, Rik De Mil a quitté Charleroi pour La Gantoise. Les Buffalos avaient envisagé plusieurs pistes.

Cette saison, le jeu des chaises musicales propre aux entraîneur s'est particulièrement emballé en Belgique. L'un des tournants aura été le C4 de Nicky Hayen à Bruges, pour déboucher sur les départs en chaîne d'Ivan Leko et Rik De Mil.

Bien malgré elle au milieu de ce jeu de domino, La Gantoise a dû agir en urgence pour pallier le départ de Leko, qui devait emmener l'équipe vers le top 6. La direction a donc investigué dans plusieurs directions.

La piste Vandenbroeck

L'une d'entre elles menait à Sven Vandenbroeck. Un intérêt qui s'explique notamment par le très bon début de saison de Zulte Waregem sous ses ordres. L'entraîneur du Essevee confirme au journal De Zondag que des contacts ont eu lieu.

"La Gantoise m'a bien contacté. C'était après le départ d'Ivan Leko. Ils se sont renseignés, mais c'est tout", explique-t-il. Quitte à débaucher un entraîneur en poste, les dirigeants gantois ont fini par choisir Rik De Mil.



De quoi permettre à Zulte Waregem de conserver son entraîneur jusqu'à l'issue de la saison. Malgré son expérience, Sven Vandenbroeck n'en est qu'à sa toute première saison en D1A, voyant son travail à l'étranger et dans l'antichambre de l'élite récompensé.