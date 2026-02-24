"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

L'aventure européenne du Club de Bruges prend fin après une défaite 4-1 face à l'Atlético Madrid. Les Brugeois quittent la compétition avec beaucoup de regrets.

Le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions. Après le partage de l'aller 3-3, la défaite 4-1 face à l'Atletico Madrid fait mal. Hans Vanaken était très déçu après la rencontre.

"Parfois, il faut un peu de réussite, surtout en Ligue des Champions", explique Vanaken au micro de Het Laatste Nieuws. "On aurait dû mener au score avant la pause. On a eu les meilleures occasions. Et si on avait pris l'avantage, on aurait pu jouer différemment en les laissant venir un peu plus."

Un manque de réalisme ?

Le score n'était que de 1-1 à la mi-temps, mais le deuxième but madrilène est tombé au pire moment, forçant Bruges à prendre des risques. "On s'est fait prendre en contre. Le 4-1 ? C'est un score trop lourd quand on regarde le scénario du match."

C'est frustrant et dommage, ajoute Vanaken. "Parce qu'il y a eu pas mal de malchance sur nos buts encaissés, si on analyse les deux confrontations."

Le Club de Bruges peut être fier de son aventure. "On savait que ça pouvait arriver ici, mais quand on voit notre première période... On reste sur notre faim. D'un autre côté, on est fiers du parcours qu'on a réalisé", conclut-il.