Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Marc Wilmots quitte ses fonctions d'administrateur. Les Rouches précisent que l'ancien Diable conserve son poste de directeur sportif.

Selon une publication officielle au Moniteur belge du 16 février révélé par la RTBF, Marc Wilmots n'est plus administrateur de la société qui gère le Standard.

Sa mission au sein du conseil d'administration est officiellement terminée. Ce changement concerne uniquement son rôle administratif dans l'organisation du club.

Malgré son départ du conseil, Wilmots reste en poste comme directeur sportif. Le club insiste sur le fait qu'il conserve toutes ses responsabilités opérationnelles et qu'il continue de diriger la politique sportive.

Une solution temporaire

Pour pallier ce départ au sein du conseil d'administration, les dirigeants ont choisi de nommer le directeur financier, Nicolas Bloemen. Une solution de transition en attendant une décision finale.



Cette nomination temporaire permet d'assurer le fonctionnement du club jusqu'à ce que les actionnaires se prononcent à nouveau. Le Standard suit la procédure habituelle dans ce genre de cas.