🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

Joao Klauss a changé de crèmerie en MLS cet hiver. Mais il n'a pas perdu son sens du but pour autant.

En Belgique, João Klauss s'était mis en évidence par son jusqu'au-boutisme en pointe de l'attaque du Standard (9 buts et 10 assists en 47 matchs sous les ordres de Mbaye Leye et Luka Elsner). On l'avait ensuite un peu moins vu du côté de Saint-Trond.

En 2022, Hoffenheim, son club propriétaire, l'a définitivement cédé en MLS, à Saint-Louis, pour plus de trois millions d'euros. Un investissement rapidement rentabilisé. Klauss est devenu une petite attraction de l'autre côte de l'Atlantique, plantant 27 buts en 85 matchs pour St. Louis.

Cet été, il s'est offert un joli transfert à deux millions au Los Angeles Galaxy. Hier, il faisait ses débuts pour son nouveau club, à l'occasion du match d'ouverture de la saison de MLS face à New York City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas loupé.

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule

Après deux minutes, il a en effet ouvert le score, profitant d'un bon service de Marco Reus. Il a alors célébré ça en signifiant qu'il attendait un heureux événement avec sa femme. Même si New York City a fini par égaliser, Klauss a été élu homme du match.

Il est apparu très ému au coup de sifflet final : "Je dédie ce but à ma femme, elle est enceinte de six mois. On attend un petit garçon. J'avais marqué lors du dernier match de la saison dernière, mais c'était un peu tôt pour l'annoncer. Alors, je lui ai promis que je célèbrerais comme ça pour le premier but de cette saison. J'aimerais la remercier. Elle a été un soutien très important pour mois ces dernières années".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
João Klauss

Plus de news

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard Analyse

"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard

15:30
Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

18:40
Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

18:00
Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

18:20
La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

14:40
3
"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

17:30
🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

16:30
"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

17:00
"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

12:00
Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

16:00
2
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

14:55
L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

14:20
Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

13:30
🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

14:00
Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

12:40
🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

13:00
2
L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui Analyse

L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

11:40
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
2
"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

07:20
2
Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

12:20
Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

11:20
Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

11:00
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

08:00
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

07:40
"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

07:00
Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

23/02
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved