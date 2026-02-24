🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

Joao Klauss a changé de crèmerie en MLS cet hiver. Mais il n'a pas perdu son sens du but pour autant.

En Belgique, João Klauss s'était mis en évidence par son jusqu'au-boutisme en pointe de l'attaque du Standard (9 buts et 10 assists en 47 matchs sous les ordres de Mbaye Leye et Luka Elsner). On l'avait ensuite un peu moins vu du côté de Saint-Trond.

En 2022, Hoffenheim, son club propriétaire, l'a définitivement cédé en MLS, à Saint-Louis, pour plus de trois millions d'euros. Un investissement rapidement rentabilisé. Klauss est devenu une petite attraction de l'autre côte de l'Atlantique, plantant 27 buts en 85 matchs pour St. Louis.

Cet été, il s'est offert un joli transfert à deux millions au Los Angeles Galaxy. Hier, il faisait ses débuts pour son nouveau club, à l'occasion du match d'ouverture de la saison de MLS face à New York City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas loupé.

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule

Après deux minutes, il a en effet ouvert le score, profitant d'un bon service de Marco Reus. Il a alors célébré ça en signifiant qu'il attendait un heureux événement avec sa femme. Même si New York City a fini par égaliser, Klauss a été élu homme du match.

Dream start for @LAGalaxy as Joao Klauss scores two minutes into his debut! 🔥



— Major League Soccer (@MLS) February 23, 2026

Il est apparu très ému au coup de sifflet final : "Je dédie ce but à ma femme, elle est enceinte de six mois. On attend un petit garçon. J'avais marqué lors du dernier match de la saison dernière, mais c'était un peu tôt pour l'annoncer. Alors, je lui ai promis que je célèbrerais comme ça pour le premier but de cette saison. J'aimerais la remercier. Elle a été un soutien très important pour mois ces dernières années".