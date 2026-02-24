"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

Hans Vanaken est depuis plus de dix ans un élément incontournable au Club de Bruges. Le milieu de terrain continue d'impressionner par sa régularité et sa science du jeu.

Le Club de Bruges savait qu'il avait fait une affaire en or lorsqu'il a été chercher Hans Vanaken à Lokeren en 2015. Mais les Blauw en Zwart ne s'imaginaient sans doute pas la dimension qu'il prendrait. Ce soir, Vanaken sera de ceux qui permettront à l'équipe de regarder l'Atletico Madrid les yeux dans les yeux.

Ses coéquipiers mesurent la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer à ses côtés : "C'est le meilleur avec qui j'ai jamais joué. Le seul problème, c'est qu'il gagne toujours à l'entraînement", rit Aleksandar Stankovic, qui a pourtant été formé en compagnie de quelques phénomènes à l'Inter Milan.

Stankovic sous le choc

"À l'entraînement, nous plaçons régulièrement de petits buts à environ 20 mètres l'un de l'autre", poursuit-il dans Het Nieuwsblad. "Ensuite, nous jouons en deux touches l'un vers l'autre, sans que le ballon ne touche le sol. Lui souvent avec son pied gauche 'le moins bon', sinon c'est impossible pour moi de gagner. Mais honnêtement, ça ne change rien. Il est trop fort."

Ce soir, le Club aura bien besoin d'un Vaneken au sommet de son art pour réaliser l'exploit à l'Atletico Madrid. Déterminera-t-il l'issue de la rencontre malgré l'adversité ? Stankovic y croit.

"C'est tout à fait possible. Au match aller, il a décidé de jouer plus bas, alors Raphael Onyedika et moi nous adaptons automatiquement. On sait tout simplement que les bons ballons vont arriver à ce moment-là", conclut le Serbe.