"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

Dodi Lukebakio s'est exprimé sur la polémique de la semaine passée. Son coéquipier est accusé d'avoir été raciste envers Vinicius Junior.

L'histoire est loin d'être terminée entre Benfica et le Real Madrid. Lors du match aller de Ligue des champions, Vinicius Junior a accusé Gianluca Prestianni de l'avoir traité de "singe". L'UEFA a ouvert une enquête et, en attendant, l'Argentin est suspendu pour le match retour de ce mercredi soir.

Le Diable Rouge prend position

Dodi Lukebakio a assisté à la scène depuis le banc avant de monter au jeu à la 81e minute. Invité par Pickx Sport, le Diable Rouge n'a pas caché son malaise. "C'est une situation particulière, je ne sais pas comment m'y prendre", a-t-il confié.

"On parle beaucoup de ces situations, mais on ne les vit jamais directement. Les gens parlent, spéculent. Je ne sais pas ce qu'il a dit, ni ce qui s'est vraiment passé." Lukebakio s'interroge aussi sur le contexte. "Est-ce que le Real n'a pas pris ça à son avantage ? C'est possible."

Lukebakio espère que c'est faux

Le joueur espère que l'enquête apporte des réponses claires. "J'espère que ce n’est pas vrai, parce que si c'est le cas, je ne peux pas l'accepter. Je suis contre toute injustice et il faut faire face aux conséquences. J'aimerais plus de clarté."

Le Belge avait partagé sur Instagram une vidéo qui critiquait les arguments de son entraîneur, José Mourinho. De son côté, Prestianni assure qu'il ne s'agissait pas d'une insulte raciste, mais d'un mot mal compris, à consonance similaire. L'UEFA devra trancher.