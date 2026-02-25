Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

Heureux de son but face à son club formateur et de la victoire du Standard à Genk, Adnane Abid le sait : cette performance restera inutile si les Rouches ne parviennent pas à enchaîner ce vendredi contre La Louvière.

Presque oubliés de la course au top 6, les Rouches ont surpris ce week-end en s’imposant avec la manière sur la pelouse du Racing Genk. Présent dans la zone mixte de la Cegeka Arena après la rencontre, Adnane Abid le sait : cette victoire ne servira à rien si le Standard n’est pas capable d’enchaîner vendredi, contre la RAAL La Louvière.

"On sait qu'à domicile, avec l'aide du public, on est performants contre les grosses équipes. On l'était beaucoup moins à l'extérieur, et cette victoire avec la manière nous fait du bien. On n'abandonne pas le top 6, on va être contents pendant 24 heures puis se projeter sur le prochain match."

"Face à La Louvière, c'est clair qu'on aura davantage le ballon. Ce sera à nous de créer plus d'occasions, le scénario sera bien différent de celui-ci. Mais on se doit de montrer ce visage chaque semaine, parce qu'on a été trop irréguliers cette saison. Il faut enfin enchaîner une deuxième victoire en championnat, ce qu'on n'a pas encore fait."

Le Standard doit trouver le moyen de percer les blocs bas

Les Rouches devront donc éviter le piège tendu grand par les hommes de Frédéric Taquin, qui risquent de défendre en bloc bas et de profiter des espaces pour contre-attaquer. Et c’est surtout face aux équipes qui défendent bien que le Matricule 16 montre ses lacunes, tant cette saison que lors des exercices précédents. Il faudra donc trouver le moyen de ne pas se casser les dents face aux Loups.



"On a une marge de progression là-dessus. On sait qu'on a plus de difficultés quand on doit faire le jeu. On va rencontrer une équipe plus basse au classement, mais on ne doit rien changer dans la mentalité et dans notre envie de gagner. Il faut qu'on se stimule nous-mêmes plutôt que d'être toujours stimulés par le public, et ça passera par une belle préparation cette semaine", a conclu Adnane Abid.