"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

Anderlecht s'est imposé 2-4 à Zulte Waregem, mais pour Philippe Albert, seule la victoire compte. Selon l'ancien joueur, la manière n'y était pas et les Bruxellois reviennent de très loin.

Anderlecht a fait la une des journaux lundi matin après avoir renoué avec la victoire en championnat. Pourtant, selon Philippe Albert, la prestation n'était pas exceptionnelle.

"Zulte Waregem a dominé le match du début à la fin, mais a manqué d'efficacité", explique le consultant dans La Capitale. "Une statistique résume tout : Anderlecht a cadré cinq tirs et a marqué quatre fois."

C'est Thorgan Hazard qui a porté son équipe en inscrivant son premier triplé en Belgique. Un timing idéal pour Anderlecht avant d'attaquer les Champions Play-Offs.

Un ballon touché du visage ?

Albert avait des doutes sur l'ouverture du score, arrivée sur penalty. "En direct, avec les images derrière le but, j'ai tout de suite dit que le penalty était indiscutable. Mais le dernier angle de caméra que nous avons vu montre plutôt que le défenseur de Zulte Waregem touche le ballon du visage, comme il l'a affirmé à la pause", raconte-t-il.



Il s'étonne du manque de réaction du défenseur : "Je suis surpris qu'il soit resté si calme. À sa place, j'aurais mis plus la pression sur l'arbitre au moment où la VAR l'a appelé pour accorder le penalty…"