Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

Anderlecht joue sans vrai numéro 9, préférant laisser ses attaquants sur le banc. Pourtant, le club possède un buteur en pleine forme, mais il cartonne à Saint-Trond.

Keisuke Goto fait des étincelles avec Saint-Trond. Il ne marque pas à chaque match, mais avec 10 buts, c'est le meilleur buteur du championnat. À cela s'ajoutent 5 passes décisives. Il est impliqué dans 38 % des buts inscrits par les Trudonnaires.

Les grands clubs anglais le surveillent

À Saint-Trond, où il est entouré de plusieurs joueurs japonais, Goto se sent à l'aise. Sa valeur a fortement augmenté. À 20 ans, l'attaquant est estimé à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt.

Depuis, sa cote a certainement grimpé. C'était tout l'objectif de son prêt : lui offrir du temps de jeu, de l'expérience et augmenter sa valeur. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse aussi bien.

Il y a de fortes chances qu'il revienne à Anderlecht cet été... pour être vendu dans la foulée. Le club doit continuer à vendre pour équilibrer son budget, et Goto sera probablement le joueur le plus convoité après De Cat. Des rumeurs évoquent l'intérêt de clubs comme Tottenham et Chelsea.

Goto pourrait devenir le joueur le plus cher après De Cat

C'est un peu surréaliste, mais s'il réintègre le noyau actuel, Goto deviendrait probablement l'un des joueurs ayant la plus grande valeur marchande après Nathan De Cat.





La concurrence complique la situation. Sikan, recruté pour près de 4 millions d'euros, doit jouer pour rentabiliser son transfert. Cvetkovic est également très apprécié en interne et considéré comme un futur titulaire.

Il est fort probable que Goto ne porte plus jamais le maillot d'Anderlecht en match officiel. À moins que De Cat ne soit vendu ou que le nouveau directeur sportif ne décide de faire un grand nettoyage.