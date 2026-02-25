Analyse Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| Commentaire
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4331

Anderlecht joue sans vrai numéro 9, préférant laisser ses attaquants sur le banc. Pourtant, le club possède un buteur en pleine forme, mais il cartonne à Saint-Trond.

Keisuke Goto fait des étincelles avec Saint-Trond. Il ne marque pas à chaque match, mais avec 10 buts, c'est le meilleur buteur du championnat. À cela s'ajoutent 5 passes décisives. Il est impliqué dans 38 % des buts inscrits par les Trudonnaires.

Les grands clubs anglais le surveillent

À Saint-Trond, où il est entouré de plusieurs joueurs japonais, Goto se sent à l'aise. Sa valeur a fortement augmenté. À 20 ans, l'attaquant est estimé à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt.

Depuis, sa cote a certainement grimpé. C'était tout l'objectif de son prêt : lui offrir du temps de jeu, de l'expérience et augmenter sa valeur. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse aussi bien.

Il y a de fortes chances qu'il revienne à Anderlecht cet été... pour être vendu dans la foulée. Le club doit continuer à vendre pour équilibrer son budget, et Goto sera probablement le joueur le plus convoité après De Cat. Des rumeurs évoquent l'intérêt de clubs comme Tottenham et Chelsea.

Goto pourrait devenir le joueur le plus cher après De Cat

C'est un peu surréaliste, mais s'il réintègre le noyau actuel, Goto deviendrait probablement l'un des joueurs ayant la plus grande valeur marchande après Nathan De Cat.

La concurrence complique la situation. Sikan, recruté pour près de 4 millions d'euros, doit jouer pour rentabiliser son transfert. Cvetkovic est également très apprécié en interne et considéré comme un futur titulaire.

Il est fort probable que Goto ne porte plus jamais le maillot d'Anderlecht en match officiel. À moins que De Cat ne soit vendu ou que le nouveau directeur sportif ne décide de faire un grand nettoyage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
1
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

18:40
1
Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

23:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

23:00
"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

16:00
2
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2
L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

19:40
"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

20:04
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

19:40
Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

18:00
Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

18:20
"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

17:30
🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

16:30
"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

17:00
"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard Analyse

"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard

15:30
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

14:55
L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

14:20
La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

14:40
3
Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

13:30
🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

14:00
Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

12:40
🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

13:00
2
L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui Analyse

L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

11:40
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

24/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved