La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

Promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat, la saison prochaine. Le club du Freethiel gère ses coûts, mais avance avec ambition, et pourrait bien créer quelques surprises.

Le SK Beveren a validé, le week-end dernier, une montée historique, acquise particulièrement tôt dans la saison, vers l’élite du football belge, et ce avec un effectif composé en grande partie de joueurs arrivés libres ou prêtés. 

Cela en dit long sur l’efficacité de l'organisation du club : avec un budget relativement modeste, le club du Freethiel a su transformer ses moyens en performances dont beaucoup d’autres formations de Challenger Pro League ne peuvent que rêver. En termes de valeur marchande de l’effectif, Beveren n’occupait d’ailleurs que la huitième place de la D1B au début de la saison.

Le propriétaire américain Bolt Football Holdings est un actionnaire solide

Sur le plan financier, Beveren dispose toutefois d’un atout de taille. Depuis la reprise du club en 2021 par Bolt Football Holdings, celui-ci a pu offrir des salaires et des primes plus élevés que ses concurrents de la Challenger Pro League. Les investisseurs américains ont déjà injecté plusieurs millions d'euros dans le club.

Résultat : malgré une structure de coûts maîtrisée, Beveren a pu bâtir un noyau compétitif. Conséquence directe, une promotion assurée très tôt et une entrée en Jupiler Pro League abordée avec confiance.

Sportivement, l’effectif a été construit avec pragmatisme. De nombreux joueurs sont arrivés sans indemnité de transfert ou sous forme de prêt, ce qui a permis de contenir la pression financière, tandis que le groupe est resté stable et bien encadré par l’entraîneur Marink Reedijk. Le rôle de Bob Peeters dans la composition du noyau mérite également d’être salué.

Beveren reste fidèle à son ancrage local

Une stratégie qui sera prolongée en Jupiler Pro League. Beveren a démontré qu’un recrutement intelligent et une vision claire peuvent peser davantage que des investissements onéreux.

Le passage en D1A impliquera toutefois des ajustements. Le style de jeu dominant affiché en D1B sera difficile à reproduire face aux cadors de l’élite. Beveren devra apprendre à défendre face à des adversaires plus puissants physiquement et à gérer avec davantage de justesse les phases de possession.

Ce qui rend Beveren particulièrement intéressant, c’est l’équilibre recherché entre ambition et durabilité. Le club refuse de prendre des risques financiers excessifs et entretient une atmosphère familiale, solidement ancrée dans son environnement local. Autant d’éléments qui lui offrent une base stable pour rester compétitif à long terme, même au plus haut niveau.

En résumé, le SK Beveren n’a rien d’un faire-valoir promis à souffrir automatiquement en D1A. Avec un budget maîtrisé, un effectif construit avec discernement et une vision affirmée, le club a les moyens de surprendre. Il lui faudra s’adapter aux nouvelles exigences, mais le sous-estimer pourrait coûter cher à ses adversaires.

