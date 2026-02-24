Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Anderlecht pourrait poursuivre avec Jérémy Taravel pour les prochains mois. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Mihajlo Cvetkovic et Danylo Sikan. Surtout pour ce dernier, qui semble déjà devoir se faire une raison quant à ses perspectives de temps de jeu.

Jérémy Taravel est désormais à la tête des Mauves depuis trois matches. Sur ce laps de temps, Mihajlo Cvetkovic a joué 50 minutes et Sikan... 11. Cela s'explique en partie par la tactique mise en place par Taravel, qui a surtout cherché une solution au problème le plus urgent.

Sous Besnik Hasi, Anderlecht a disputé la plupart de ses rencontres sans véritable flanc droit. En théorie, Thorgan Hazard y était aligné, mais il avait la liberté de décrocher et se retrouvait le plus souvent dans l'axe. Résultat : tout le couloir droit devait être couvert par le back droit.

Et cela créait un déséquilibre dans l'équipe : le jeu passait généralement par la gauche — quand Angulo y évoluait encore — et Anderlecht devenait très prévisible. Taravel a trouvé une solution à droite avec Tristan Degreef, mais il voulait aussi absolument conserver Hazard dans son onze.

Une animation qui exploite plus les qualités des uns et des autres

Comme il reste le joueur le plus sûr à la finition dans tout le noyau, il l'a donc repositionné en pointe. Dans le rôle de 'faux neuf', il doit également moins défendre. Avec Yari Verschaeren, Taravel a choisi un numéro 10 offrant davantage de volume de course, tandis qu'Adriano Bertaccini a été décalé à gauche.

Ce n'est pas une solution miracle pour rendre le football plus séduisant, mais l'équipe y gagne au moins en vitesse, en profondeur et en imprévisibilité. Hazard, lui, doit désormais aller au duel face à des défenseurs plus solides. Mais n'est-ce pas précisément pour cela qu'Anderlecht avait recruté Sikan ? Pour apporter cette présence physique dans le rectangle ?





Pour l'instant, l'attaquant ukrainien n'a pas réussi à convaincre. Il s'est battu, oui, mais il a le plus souvent perdu ses duels. Souvent dominé, il a donc (provisoirement ?) disparu des radars. Contre Zulte Waregem, lui et Cvetkovic sont restés 90 minutes sur le banc.

Vu l'importance de Thorgan Hazard, qui demeure le joueur le plus productif d'Anderlecht, cela ne risque pas de changer rapidement. Il a beau avoir marqué beaucoup de penalties, il compte aussi déjà six assists. Sikan semble donc avoir un problème, d'autant que Taravel le place également derrière Cvetkovic dans la hiérarchie.

À Neerpede, on explique désormais qu'on va lui laisser le temps de s'adapter au football propre au championnat belge, afin de l'avoir totalement au niveau pour la saison prochaine. Reste à voir si cela fonctionnera...Une question lourde de sens pour un joueur acheté quatre millions d'euros. Le principal concerné a beau n'être pour rien dans son prix d'achat, le montant risque de régulièrement revenir aux oreilles de la direction, surtout après la sortie d'Olivier Renard sur les circonstances du transfert.