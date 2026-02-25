C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

Photo: © photonews

Gardien titulaire de Tilff, en D2 ACFF, Kevin Debaty va faire un pas de côté afin de se consacrer à son nouvel emploi à temps plein. Il ne s'agit toutefois pas encore tout à fait de la fin de sa carrière.

Après six années de bons et loyaux services au RFC Liège, Kevin Debaty espérait une offre de prolongation de contrat cet été. Elle n'est jamais arrivée.

Le 24 juin dernier, il annonçait alors mettre un terme à sa carrière dans le football professionnel, avant de s’engager six jours plus tard à Tilff, en D2 ACFF. Dans son nouveau club, il s’est imposé comme titulaire et capitaine, mettant son expérience au service du groupe.

Mais à 36 ans, Kevin Debaty n’a jamais mis entre parenthèses son autre carrière. Lorsqu’il évoluait encore en D1A et en D1B, il travaillait déjà à mi-temps comme assistant de direction.

Kevin Debaty donne la priorité à son nouveau travail à temps plein

C’est donc "tout naturellement", confiait-il en décembre à nos confrères de L’Avenir, qu’il a accepté un poste à temps plein il y a quelques mois. Depuis janvier, il occupe la fonction de Key Account Manager chez ELIS Belgium, multinationale spécialisée dans la blanchisserie industrielle pour entreprises.


La suite s’inscrit dans la continuité. Dans un entretien récent accordé à nos confrères de Sudinfo, l’ancien gardien du RFC Liège, de l’Antwerp, de Beveren et du Patro Eisden a reconnu que "le football était derrière lui". Il ne s’agit pas encore d’une retraite officielle, mais Kevin Debaty va prendre du recul à Tilff afin de se consacrer pleinement à sa nouvelle activité professionnelle.

