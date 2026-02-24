Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Muzamel Rahmat
| Commentaire


Le match entre l'Atlético Madrid et le Club de Bruges avait ouvert le bal des rencontres. Voici un résumé des autres matchs de Ligue des Champions.

Les supporters de Newcastle n'ont pas eu le temps de s'ennuyer une seule seconde. Tonali et Joelinton ont marqué deux buts en deux minutes. Même si Qarabag s'est bien battu pour revenir au score, les Anglais étaient plus forts. Ils s'imposent 3-2 et se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Historique pour Bodø/Glimt

À Milan, en revanche, l'ambiance était très différente. L'Inter devait renverser Bodø/Glimt après sa défaite 3-1 en Norvège. Les Italiens ont dominé, poussé, frappé, sans réussir à faire la différence.

Sur une mauvaise relance, Petter Hauge a récupéré le ballon et ouvert le score. Quelques minutes plus tard, les Norvégiens ont frappé en contre pour faire le break. L'Inter a réduit l’écart, mais cela n'a pas suffi. Bodø/Glimt se qualifie pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale.

Du côté de Leverkusen, la soirée a été tranquille. Le 0-0 face à l'Olympiakos a suffi aux Allemands pour se qualifier. Ils s'étaient imposés 0-2 au match aller.

Dommage pour la Belgique


Et pour ceux qui n'ont pas suivi le match du Club de Bruges, les Blauw en Zwart se sont inclinés 4-1 contre l'Atlético Madrid. Une lourde défaite, qui ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre.

