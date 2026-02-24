L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?
Photo: © photonews
Deviens fan de RWDM Brussels! 54

John Textor perd officiellement la direction d'Eagle Football et tout pouvoir sur ses clubs. Le RWDM attend de voir où ça mène.

John Textor n'est plus le directeur d'Eagle Football Holdings Bidco. L'homme d'affaires américain a perdu toute influence au sein de la structure, se retrouvant sans aucun levier pour piloter ses clubs.

C'est une bonne nouvelle pour le RWDM Brussels. Le club bruxellois espère que ce bouleversement poussera enfin le fonds Ares à s'intéresser à son avenir. L'équilibre interne pourrait évoluer rapidement.

Un retournement de situation

À la veille d'une assemblée importante, John Textor avait essayé d'écarter deux administrateurs pour renforcer sa position. Mais cette manœuvre a provoqué l'effet inverse.

Plus aucun pouvoir

Michele Kang et le puissant créancier Ares ont répliqué en votant sa mise à l'écart définitive de la direction. Il est officiellement privé de ses droits de décision sur les actions et les actifs de la holding. Textor ne peut plus signer le moindre document ni valider les choix stratégiques du groupe.


On en saura plus dans les prochains jours. Pour rappel, Eagle Football gère plusieurs clubs, dont Lyon, Botafogo et Crystal Palace.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

19:40
"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

20:04
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

19:40
"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

18:40
Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

18:20
Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

18:00
"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

17:30
"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

17:00
🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

16:30
Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

16:00
2
"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard Analyse

"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard

15:30
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

14:55
L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

14:20
La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

14:40
3
🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

14:00
Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

13:30
🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

13:00
2
Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

12:40
Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

12:20
"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

12:00
L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui Analyse

L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

11:40
Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

11:20
Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

11:00
Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
2
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing Rem KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-3 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-1 Francs Borains Francs Borains
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-3 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 1-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-4 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved