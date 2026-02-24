L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

John Textor perd officiellement la direction d'Eagle Football et tout pouvoir sur ses clubs. Le RWDM attend de voir où ça mène.

John Textor n'est plus le directeur d'Eagle Football Holdings Bidco. L'homme d'affaires américain a perdu toute influence au sein de la structure, se retrouvant sans aucun levier pour piloter ses clubs.

C'est une bonne nouvelle pour le RWDM Brussels. Le club bruxellois espère que ce bouleversement poussera enfin le fonds Ares à s'intéresser à son avenir. L'équilibre interne pourrait évoluer rapidement.

Un retournement de situation

À la veille d'une assemblée importante, John Textor avait essayé d'écarter deux administrateurs pour renforcer sa position. Mais cette manœuvre a provoqué l'effet inverse.

Plus aucun pouvoir

Michele Kang et le puissant créancier Ares ont répliqué en votant sa mise à l'écart définitive de la direction. Il est officiellement privé de ses droits de décision sur les actions et les actifs de la holding. Textor ne peut plus signer le moindre document ni valider les choix stratégiques du groupe.



On en saura plus dans les prochains jours. Pour rappel, Eagle Football gère plusieurs clubs, dont Lyon, Botafogo et Crystal Palace.