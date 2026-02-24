Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Sabbe

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Le Real Madrid suivrait de près Kyriani Sabbe. Le défenseur du Club de Bruges serait une piste concrète pour le géant espagnol. (Lire la suite)