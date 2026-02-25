Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford
Photo: © photonews

Ce mardi soir, Edward Still a connu sa première défaite sur le banc de Watford. Après un partage et une victoire, le Belgo-Anglais de 35 ans a déjà expérimenté tous les résultats possibles en seulement trois rencontres.

Parti du Sporting d'Anderlecht au début du mois de février après avoir passé deux matchs sur le banc en tant qu’entraîneur principal, Edward Still a rapidement été plongé dans le bain à Watford.

Quelques jours après son arrivée, le Belgo-Anglais de 35 ans assistait déjà, depuis le banc, au partage de sa nouvelle équipe sur la pelouse de Preston.

S’en sont suivis une victoire face à Derby County, puis une défaite contre Ipswich Town, candidat à la montée, ce mardi soir (2-0). En seulement trois rencontres, Edward Still a donc déjà tout connu à Watford : victoire, défaite et partage.

Edward Still a déjà connu la victoire, le partage et la défaite à Watford

Dans son effectif, on retrouve notamment l’ancien Carolo Jeremy Petris, titulaire ce mardi, ainsi que Giorgi Chakvetadze, ancien de La Gantoise, et Edo Kayembe, passé par le Sporting d’Anderlecht et l’AS Eupen.


En trois matchs, rien de foncièrement mauvais pour Edward Still, qui occupe la douzième place de la Championship avec Watford. Le prochain test se jouera ce vendredi face à Bristol (8e), où il faudra impérativement ramener un résultat.

