Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair
Marc Wilmots s'explique après avoir quitté son poste d'administrateur au Standard. Le directeur sportif assure qu'il s'agit d'un choix personnel.

L'information est apparue de manière officielle via une publication au Moniteur belge. Marc Wilmots n'est plus administrateur du Standard de Liège. Le directeur sportif a vite tenu à clarifier les choses dans les colonnes du journal Le Soir.

Un choix qui ne date pas de maintenant

"Je me demande pourquoi on vient me parler de cela maintenant", a-t-il lancé. Selon lui, il s'agit d’un choix personnel. Rien de plus, rien de caché.

Wilmots explique vouloir se concentrer entièrement sur le sportif. "Je préfère me consacrer totalement à l'aspect sportif de ma mission", précise-t-il. Quitter le conseil d'administration ne change rien à son travail quotidien avec l'équipe et la direction.

Il insiste sur un point. "Le fait de quitter ce poste d'administrateur n'a strictement rien à voir avec le reste." Autrement dit, pas de lien avec une tension interne ou un désaccord avec les autres dirigeants.

Marc Wilmots mise tout sur le sportif

Lire aussi… Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard
Toujours en place comme directeur sportif, il assure être pleinement investi dans son rôle. "Je demeure totalement impliqué. Comme je l'ai toujours été puisque, pour moi, cette affaire est vieille de plusieurs mois."

