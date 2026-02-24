Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Photo: © photonews
Yannick Carrasco est dans une forme éclatante en Arabie Soudite. Mais le fait qu'il se soit chergé de convertir un penalty lors du dernier match a passablement agacé l'un de ses coéquipiers.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la journée, Yannick Carrasco empile les buts avec Al-Shabab : six lors des trois dernières rencontres. Hier, contre Al-Riyadh, il est allé jusqu'à s'offrir un triplé, dont un but sur penalty.

Ce but depuis les onze mètres aurait pu être le plus anecdotique des trois, c'est pourtant celui qui fait le plus parler les médias saoudiens. Et pour cause : le Bruxellois n'était pas le seul à vouloir se charger de la sentance.

Les nerfs à vif

Abderrazak Hamdallah, attaquant international marocain, s'est également manifesté. Les deux joueurs se sont expliqués de manière assez décidée au terme d'un petit accrochage. Hamdallah s'était déjà distingué en n'allant pas célébrer le premier but de Carrasco, déçu que son coéquipier ait choisi de frapper plutôt que de lui céder le ballon dans le rectangle.

Autant dire qu'il n'a pas non plus célébrer ce deuxième but avec le Diable Rouge et le reste de l'équipe. Mais l'épisode n'est pas resté au stade de la simple bouderie. A l'issue de la rencontre, Hamdallah est directement rentré au vestiaire et s'est désabonné de Carrasco, mais aussi du club sur ses réseaux sociaux, supprimé également toutes ses publications où il portait le maillot d'Al-Shabab.

Une sorte de 'C'est lui ou moi' à prévoir dans les prochains jours ? Yannick Carrasco a en tout cas mis les choses au clair à l'interview : "Je suis le tireur de penalty attitré, il était normal que je m'en charge".

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
