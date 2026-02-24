"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

À quelques détails près, le Club de Bruges aurait pu se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions face à l'Atletico Madrid.

Malgré l'élimination, Ivan Leko n'a pas accablé ses joueurs. Au contraire, l'entraîneur brugeois a mis en avant la qualité du match livré à Madrid. Pour lui, son équipe a rivalisé avec l'Atlético et peut sortir la tête haute.

"Nous étions meilleurs. Le pressing était excellent. Notre football était de grande qualité. Nous avons créé des occasions et semé la panique", a-t-il expliqué. Même après le 1-0 encaissé, Bruges a réagi. "Notre réaction a été fantastique. Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause."

À armes égales face à l'Atlético

La frustration est grande, mais elle dit beaucoup. "Le fait que le vestiaire soit si déçu après une défaite contre l'Atlético montre nos progrès", souligne Leko. "Normalement, on vient ici pour profiter du moment et de prendre un selfie. Mais non, on s'est mesurés à eux et on leur a donné du fil à retordre."

Meilleur 75% du temps ?

Le coach va plus loin. Selon lui, Bruges a été la meilleure équipe sur trois des quatre mi-temps de cette double confrontation. "Nous devons être fiers de cette campagne. Tout le football belge peut l'être. Nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser à ce niveau."

"Maintenant, il faut se recharger et retrouver cette énergie en championnat", conclut-il. Le Club de Bruges n'a plus que la Pro League à jouer cette saison. Charleroi avait éliminé le Club en Croky Cup.