Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

L'Olympic Charleroi met fin à une longue période sans victoire contre le Jong Gent, un succès 1-3 et garde un mince espoir dans la course au maintien.

L'Olympic Charleroi a mis fin à une série qui devenait pesante en s'imposant 1-3 sur la pelouse de Jong Gent. La rencontre, débutée le dimanche 15 février, avait été interrompue peu après la pause à cause de fortes chutes de neige, le score était de 1-1. Elle a repris ce mardi soir.

Fin du calvaire

Les Dogues ont renoué avec la victoire après neuf matches sans succès. Une longue attente. La dernière victoire remontait au 30 novembre, avec un spectaculaire 3-4 sur le terrain de Genk. Depuis, les résultats ne suivaient plus.

Cette fois, l'équipe a affiché un autre visage. Plus concentrée, plus réaliste, elle a su faire la différence au bon moment. Seck avait donné l'avantage à Jong Gent à la demi-heure de jeu. Deux minutes plus tard, Medfai répondait pour l'Olympic.

Mardi, au moment de reprendre la rencontre, Ferrara a fait 1-2 à la 64e avant que Kis ne tue le match cinq minutes plus tard. Les Carolos ont su faire basculer le match.

Il faudra s'accrocher



Malgré cette victoire, l'Olympic Charleroi est la première équipe relégable de la Challenger Pro League avec 16 points. Rien n'est encore joué mathématiquement, mais la marge d'erreur sera très faible.