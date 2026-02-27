Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Absent depuis la fin du mois de janvier, Jeremy Doku a repris l'entraînement collectif à Manchester City. Pep Guardiola ne sait toutefois pas encore quand il pourra compter sur le Diable Rouge en match officiel.

C'est l'hécatombe chez les Diables Rouges, trois semaines avant le rassemblement du mois de mars préparatoire pour la Coupe du monde 2026. Toutes les lignes sont touchées, et le secteur offensif est le plus à plaindre.

Parmi les blessés, Jeremy Doku, absent depuis la fin du mois de janvier en raison d'une blessure à la cuisse. Auteur de trois buts et onze passes décisives cette saison, le Diable Rouge a manqué les six derniers matchs toutes compétitions confondues de Manchester City.

Jeremy Doku a repris l'entraînement collectif à Manchester City

Ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola s'est exprimé sur son cas avant le déplacement des Skyblues à Leeds, ce samedi (18h30). Il s'est montré rassurant quant à la blessure de Jeremy Doku, qui ne sera néanmoins pas encore disponible.

"Il a fait son retour à l'entraînement collectif, mais je ne sais pas encore quand il sera disponible pour faire partie de la sélection. Nous devons encore en parler avec les docteurs et les physiothérapeutes", a déclaré l'Espagnol.



Une bonne nouvelle pour Manchester City, engagé dans la course au titre en Angleterre et futur adversaire du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais aussi pour les Diables Rouges, à moins de quatre mois du Mondial américain.