Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Pas encore assuré d'éviter les play-downs, Zulte Waregem est à la croisée des chemins dans cette saison 2025-2026. Pas de panique, cependant, à l'Essevee, qui reste concentré sur son objectif initial : le maintien.

Zulte Waregem doit se déplacer à Malines ce week-end, avant d'affronter le Standard, La Gantoise et Charleroi lors des trois dernières journées. Douzième, l'Essevee n'est donc pas encore assuré de ne pas disputer les play-downs.

Dans l'autre sens, les troupes de Sven Vandenbroeck pourraient encore envisager... les Champions Play-Offs avec un 12/12, qui les propulserait à 41 points, tout en ayant battu de potentiels concurrents directs.

Pas de panique à Zulte avant les quatre derniers matchs

Zulte est donc à la croisée des chemins dans cette saison 2025-2026, alors que l'objectif du club était probablement d'assurer son maintien plus rapidement que ça. Une vente de panique soufflerait-elle au stade arc-en-ciel ?

"Nous aurions préféré être un peu plus loin de cette treizième place, et nous l'aurions probablement mérité au vu de nos performances. Cependant, nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre notre objectif", a relativisé le coordinateur de Zulte, Niels Leroy, dans les colonnes de Het Nieuwsblad.



"Lorsque nous avons empoché 14 points sur 18 à un moment donné, j'ai entendu ici et là des gens rêver de football européen à Zulte Waregem. Nous sommes restés réalistes quant à nos attentes, et cela doit encore être le cas aujourd'hui", a-t-il conclu.