Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la Conference League a été réalisé ce vendredi à Nyon. Il a surtout promis de belles affiches... pour les quarts de finale.

Après la fin des barrages ce jeudi, le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League a été réalisé au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), ce vendredi. L'occasion notamment pour le Racing Genk, seule équipe belge encore en course, de découvrir son adversaire.

Parmi les grands favoris à la victoire finale, Crystal Palace a hérité d'un tirage abordable et sera opposé à l'AEK Larnaca. De son côté, la Fiorentina affrontera les Polonais de Rakow.

Parmi les autres prétendants à la victoire finale, Mainz a hérité du Sigma Olomouc, tandis que le Rayo Vallecano défiera le club turc de Samsunspor.

Les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

On retrouvera également une affiche entre Rijeka et Strasbourg, tandis que le huitième de finale le plus alléchant, sur le papier, est probablement celui qui opposera l'AZ Alkmaar au Sparta Prague.

À noter qu'en quarts de finale, on pourrait retrouver des duels entre Crystal Palace et la Fiorentina, et entre Strasbourg et Mainz, tandis que Vallecano a obtenu un tirage au sort plus abordable et pourrait retrouver le vainqueur de Celje - AEK Athènes aux portes du dernier carré.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AZ Alkmaar
Strasbourg

Plus de news

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
3
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30
Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

23:53
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

21:20
🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

22:52
Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

21:20
Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

22:30
Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

22:02
🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

21:40
Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

21:00
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

20:30
Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

20:00
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

19:30
De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

19:00
🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

18:40
Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 1/32 Finales
FC Noah FC Noah 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Zrinjski Zrinjski 1-1 Crystal Palace Crystal Palace
KuPS KuPS 0-2 Lech Poznan Lech Poznan
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
Bialystok Bialystok 0-3 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 2-3 NK Celje NK Celje
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-1 Rijeka Rijeka
?kendija 79 ?kendija 79 0-1 Samsunspor Samsunspor
Rijeka Rijeka 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Samsunspor Samsunspor 4-0 ?kendija 79 ?kendija 79
Fiorentina Fiorentina 2-4* Bialystok Bialystok
NK Celje NK Celje 3-2 Drita Drita
Lausanne Sports Lausanne Sports 1-2 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-0 FC Noah FC Noah
Lech Poznan Lech Poznan 1-0 KuPS KuPS
Crystal Palace Crystal Palace 2-0 Zrinjski Zrinjski
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved