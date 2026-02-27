Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la Conference League a été réalisé ce vendredi à Nyon. Il a surtout promis de belles affiches... pour les quarts de finale.

Après la fin des barrages ce jeudi, le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League a été réalisé au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), ce vendredi. L'occasion notamment pour le Racing Genk, seule équipe belge encore en course, de découvrir son adversaire.

Parmi les grands favoris à la victoire finale, Crystal Palace a hérité d'un tirage abordable et sera opposé à l'AEK Larnaca. De son côté, la Fiorentina affrontera les Polonais de Rakow.

Parmi les autres prétendants à la victoire finale, Mainz a hérité du Sigma Olomouc, tandis que le Rayo Vallecano défiera le club turc de Samsunspor.

Les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

On retrouvera également une affiche entre Rijeka et Strasbourg, tandis que le huitième de finale le plus alléchant, sur le papier, est probablement celui qui opposera l'AZ Alkmaar au Sparta Prague.

À noter qu'en quarts de finale, on pourrait retrouver des duels entre Crystal Palace et la Fiorentina, et entre Strasbourg et Mainz, tandis que Vallecano a obtenu un tirage au sort plus abordable et pourrait retrouver le vainqueur de Celje - AEK Athènes aux portes du dernier carré.



