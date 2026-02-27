"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

La piste Alfred Schreuder a fait long feu, et a priori, le RSC Anderlecht devrait arrêter les recherches concernant un nouvel entraîneur. Jérémy Taravel pourrait recevoir sa chance.

Son frère Nicolas Taravel ne voit en tout cas aucune raison pour que cela ne réussisse pas, comme il l'a expliqué dans les colonnes de Het Laatste Nieuws avec conviction. "Il peut porter ce costume de T1. Jérémy a toujours été un leader", assure-t-il.

"Au Cercle et à Lokeren, déjà, mais aussi au Dinamo Zagreb. Là-bas, il a appris ce que cela signifie de jouer pour un grand club, avec la pression de devoir gagner chaque match", affirme Nicolas Taravel. Rien n'a encore été confirmé officiellement mais la piste menant à Alfred Schreuder semble enterrée à Anderlecht.

"Jérémy est concentré sur les prochains matchs, mais bien sûr, il veut de la clarté", reconnaît son frère. "Il est resté fidèle à Anderlecht quand d'autres sont partis. Il aurait pu suivre Edward Still à Watford mais a choisi la continuité". Une décision qui lui a valu énormément de popularité au sein du vestiaire. "Les joueurs ont senti qu'il croyait en eux".

Jérémy Taravel veut ramener du beau jeu à Anderlecht

Cette confiance, Taravel a notamment essayé de la ramener en passant aux joueurs des vidéos de leurs meilleurs moments. "J'en ai eu des frissons. Ca a redonné au groupe la foi en ses capacités", pointe Nicolas Taravel.

Avec à la clef un succès surprenant à l'Antwerp. "Plus personne ne leur donnait la moindre chance. En deux jours, même Pep Guardiola n'aurait pas pu changer les choses tactiquement ; Jérémy a donc choisi d'abord d'insuffler de la confiance au groupe".





L'objectif de Taravel d'ici à la fin de saison sera ensuite de ramener progressivement du beau jeu au RSCA. "On voit où il veut en venir : beaucoup de combinaisons, des changements de position, de la dynamique, sans négliger le bloc défensif".