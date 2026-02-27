Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Genk a sauvé l'honneur belge en Europe. Après une prolongation haletante face au Dinamo Zagreb, les Limbourgeois se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ils restent ainsi la seule équipe belge encore en lice sur la scène européenne.

La qualification genkoise est importante pour le coefficient belge. Grâce aux Limbourgeois, notre pays peut marquer des points qui influenceront la répartition des tickets européens dans les années à venir. La Belgique espère ainsi réduire l'écart avec des pays comme le Portugal et les Pays-Bas.

Concrètement, la victoire à Zagreb et la qualification ont déjà rapporté à Genk 0,2 million d'euros pour le nul, 0,4 million pour la victoire et encore 0,2 million pour la place en huitièmes de finale. Sur le plan financier et sportif, un coup de pouce important pour le club et le football belge.

Avec encore un seul participant en Conference League, les Pays-Bas ont moins de chances de marquer des points, tandis que le Portugal peut encore engranger des points grâce à plusieurs clubs. Virtuellement, la Belgique dépasse même confortablement les Pays-Bas en direction de la saison 2026-2027.

Genk a déjà gagné 12,5 millions d'euros dans l'Europa League

Sur le plan financier, Genk a déjà remporté des montants importants. La prime de départ était de 4,31 millions d'euros, tandis que la phase de poules a apporté cinq victoires et un nul pour un total de 4,66 millions d'euros. La qualification contre Zagreb y ajoute encore 2,35 millions d'euros, plus 1,18 million d'euros de droits télévisés et le classement UEFA.

Au total, Genk a déjà gagné environ 12,5 millions d'euros après les barrages. Des revenus supplémentaires peuvent suivre en cas de qualification en quart de finale, demi-finales ou finale, ainsi que des primes pour la participation à la Super Coupe européenne et éventuellement à la Ligue des champions.