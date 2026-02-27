5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

Dix millions d'euros pour cinq matchs avec l'équipe première du Club de Bruges. Le transfert de Kaye Furo à Brentford avait secoué la Belgique.

Brentford a payé dix millions d'euros pour l'attaquant de 19 ans. Kaye Furo a signé un contrat jusqu'en juin 2031 de l'autre côté de la Manche.

"Notre intention était de faire de Furo l'attaquant numéro un du Club de Bruges", explique Dévy Rigaux dans Het Laatste Nieuws. "Mais l'été dernier, j'ai reçu un premier appel de Brentford."

Le Club de Bruges n'a pas lâché facilement l'affaire l'été dernier. "À l'époque, nous avons discuté avec Furo et son entourage. Nous lui avons fait une proposition financière difficile à refuser, mais ils voulaient être sûrs qu'il aurait assez de temps de jeu avec nous", explique Rigaux.

"Nous avons tenu parole", affirme-t-il. "En décembre, j'ai demandé à Furo s'il était prêt à prolonger son contrat. Le premier janvier, son agent m'a envoyé un message pour me demander de l'appeler."

Une déception... et un coup de fil de Londres

La réponse de l'agent a surpris le directeur sportif des Blauw en Zwart. "Je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il voulait devenir l'attaquant numéro un de Bruges. Au lieu de ça, il m'a expliqué que Furo était déçu de ne pas être monté au jeu contre Dender et Genk."





"J'ai tout de suite compris ce qui se tramait quand Brentford a rappelé le lendemain", conclut Rigaux. "Je n'ai même pas présenté leur première offre au conseil d'administration. Je leur ai dit qu'il faudrait un montant à deux chiffres. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire."