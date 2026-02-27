Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions s'est déroulé ce vendredi. Plusieurs belles affiches, dont un énorme choc entre le Real Madrid et Manchester City.

Les barrages s'étant terminés cette semaine, on connaissait dès lors les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort avait lieu ce vendredi, à Nyon.

Il a réservé plusieurs belles affiches, dont un nouvel énorme choc entre le Real Madrid de Thibaut Courtois et le Manchester City de Jeremy Doku.

De son côté, le champion d'Europe en titre, le PSG, affrontera Chelsea, tandis que Liverpool affrontera Galatasaray, qui vient d'éliminer la Juventus.

Les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Quant au Bayern Munich de Vincent Kompany, il défiera l'Atalanta Bergame de Charles De Ketelaere. Pour Leandro Trossard et Arsenal, ce sera une double confrontation face au Bayer Leverkusen.

Le FC Barcelone sera opposé à Newcastle, l'Atlético de Madrid, tombeur du Club de Bruges, affrontera Tottenham, tandis que la belle surprise de la compétition, Bodo/Glimt, peut entrevoir un nouvel exploit et une qualification face au Sporting CP.



