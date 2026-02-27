Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Qualifié après les prolongations au détriment du Dinamo Zagreb, le Racing Genk s'est fait peur en barrages de l'Europa League, mais a assuré l'essentiel. L'important est désormais de récupérer pour les Limbourgeois, qui affronteront La Gantoise dimanche.

Le Racing Genk affrontera Fribourg en 1/8es de finale de l'Europa League après s'être qualifié au détriment du Dinamo Zagreb, ce jeudi soir à la Cegeka Arena. Battus 1-3 au terme des 90 minutes, les Limbourgeois sont parvenus à se qualifier grâce à deux buts en prolongation.

"Nous aurions préféré un autre résultat. Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais nous avons eu des occasions de prendre l'avantage. Nous n'avons pas concédé énormément, mais ils se sont montrés très efficaces", déclarait le capitaine Bryan Heynen après la rencontre.

Pas le match parfait, mais l'essentiel est dans la poche pour Genk

Après 45 minutes, Genk s'est retrouvé mené à la suite d'une énorme bourde de son portier Tobias Lawal. "On lui en a parlé, mais nous sommes une équipe qui gagne et qui perd ensemble. Tout est bien qui finit bien, mais ça n'a pas été parfait", poursuivait le milieu de terrain, à moitié satisfait malgré tout.

"J'ai des sentiments mitigés, car on aurait pu se faciliter la tâche. Les buts encaissés ont compliqué notre soirée. Mais se qualifier pour les huitièmes de finale est quelque chose dont on peut être fiers, d'autant plus que nous sommes la seule équipe belge encore présente en Europe. Mais on n'a pas le temps d'en profiter, puisqu'on doit rapidement se concentrer sur le match contre Gand."

Lire aussi… Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League›

Il faudra, dans un premier temps, récupérer pour les Limbourgeois, qui ont laissé beaucoup d'énergie dans la bataille, à l'image d'un Bryan Heynen qui a eu besoin de soins pendant la prolongation. "J'ai eu l'impression de mourir trois fois sur le terrain (rires). Mais il faut continuer à tout donner. Je n'avais pas de crampes, c'était juste de la fatigue", a-t-il conclu.