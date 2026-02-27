Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Jérémy Taravel n'a guère de raisons de modifier l'équipe qui a battu Zulte Waregem dimanche. Pourtant, des changements sont à prévoir. Il subsiste quelques incertitudes, sans compter le cas Nathan Saliba.

Nathan Saliba compte actuellement neuf cartons jaunes. S’il en reçoit un dixième face à OHL, le Canadien sera suspendu pour les rencontres contre le Club de Bruges et Malines. Une absence qui pèserait lourd, surtout à Bruges, où le milieu de terrain est particulièrement attendu.

Nous avons demandé à Jérémy Taravel, ce vendredi en conférence de presse, s’il envisageait de ménager Saliba samedi soir. "Le prochain match est une priorité pour moi. Mais oui, nous avons déjà étudié la question. Nous verrons comment nous allons gérer la situation", a-t-il répondu, esquivant légèrement le sujet.

Nathan Saliba risque une suspension de deux matchs

La composition défensive soulève également des interrogations. Moussa Diarra est de retour après sa suspension, tandis que Mihajlo Ilic a réalisé de bonnes prestations récemment. "C’est un problème de luxe pour moi. Mon rôle est de faire le meilleur choix possible, et je ne vais certainement pas m’en plaindre. Ilic a en effet bien joué. Ce n’était pas facile pour lui au début de la saison lorsqu’il ne jouait pas. Nous allons examiner toutes les options", a expliqué Taravel.

Du côté offensif, Yari Verschaeren a reçu un coup contre Zulte et reste incertain, alors que Mario Stroeykens est pleinement rétabli. Taravel devra jongler avec les possibilités pour aligner le meilleur onze possible. "Nous avons concédé 30 tirs face à Zulte Waregem ? Oui, mais nous avons marqué à quatre reprises et pris les trois points", a-t-il rappelé.

"Cela ne signifie pas pour autant que le travail est terminé pour trouver l’équilibre entre l’efficacité offensive et l’organisation défensive. La principale différence est que nous avons donné plus de liberté à nos attaquants, ce qui renforce leur confiance. Cette liberté doit toutefois rester structurée", a conclu Taravel.