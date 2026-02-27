Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Photo: © photonews
Dender a-t-il commis une grosse erreur ? Il existe en effet un risque que Yannick Ferrera ne puisse pas prendre place sur le banc de la lanterne rouge... avant les Playdowns.

Retour sur les faits : en fin de saison passée, Yannick Ferrera vit très mal la défaite du RWDM à Zulte Waregem, qui est donc sacré champion aux dépens du club de Molenbeek. Le coach des Bruxellois s'en prend virulemment aux arbitres, et prend deux matchs de suspension.

Deux matchs auxquels s'ajoutent les deux matchs avec sursis qui le menaçaient alors. Dans la foulée, le RWDM se séparera de Yannick Ferrera après une fin de phase classique catastrophique qui a vu le club de John Textor manquer la montée directe.

Yannick Ferrera sur le banc ce week-end... et après ? 

Mais le fait est que depuis, Ferrera... n'a pas purgé sa suspension. Il pourrait donc manquer quatre matchs dès son arrivée en tant que coach du FCV Dender. Le Nieuwsblad affirme cependant que Dender était au courant de cette situation, et qu'un malentendu bien belge pourrait éviter le pire à la lanterne rouge.

En effet, une erreur administrative du RWDM viendrait au secours de Dender. Le club de Molenbeek aurait... oublié d'officiellement licencier Ferrera, qui aurait donc techniquement purgé sa suspension. Une situation ubuesque, mais Dender aurait pris ses renseignements auprès d'un avocat et de la fédération.


Cependant, cet avis n'a aucune valeur juridique, et il reste donc un risque réel que le parquet de la fédération ne soit pas d'accord... et donc que Ferrera doive purger sa suspension. En attendant, il devrait être sur le banc ce week-end contre le Cercle de Bruges...

FCV Dender EH

