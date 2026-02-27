Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Ce jeudi soir, plus de vingt scouts venus de clubs des principaux championnats européens étaient présents à la Cegeka Arena pour le match entre le Racing Genk et le Dinamo Zagreb. Le signe que de gros départs pourraient se profiler dans le Limbourg.

Les Limbourgeois n’ont pas brillé, s’inclinant 1-3 après 90 minutes et se qualifiant finalement aux prolongations malgré un avantage confortable au coup d’envoi.

Un scénario loin d’être idéal pour les recruteurs, venus observer plusieurs joueurs de Genk, dont Konstantinos Karetsas, blessé, ainsi que Zakaria El Ouahdi, Yaimar Medina et Matte Smets, cités récemment dans de plus grands clubs européens.

23 clubs représentés à la Cegeka Arena !

Parmi les clubs représentés figuraient Chelsea, Manchester United, Newcastle, Fulham, Manchester City, Aston Villa et Bournemouth côté anglais ; Gladbach, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Borussia Dortmund, FSV Mayence, HSV Hambourg et Schalke 04 côté allemand ; Bologne et Naples pour l’Italie ; le PSG et l’OM pour la France ; l’Ajax et le PSV pour les Pays-Bas ; l’AEK Athènes pour la Grèce, ainsi que des scouts… de l’Antwerp et de l’AS Eupen.

Une forte délégation de recruteurs attirée par la formation du Racing Genk, qui a généré près de 170 millions d’euros de ventes ces cinq dernières années et s’est imposé comme un club majeur en Europe pour le développement et le transfert de jeunes talents.