Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Manchester City voudrait frapper très, très fort sur le marché des transferts. Le club de Jérémy Doku envisagerait en effet d'attirer... Vinicius Jr.

L'avenir de Vinicius Jr (25 ans) au Real Madrid s'inscrit en pointillés. En effet, le Brésilien arrive en fin de contrat en juin 2027 et les discussions avec la direction madrilène seraient compliquées : Vinicius aimerait une augmentation salariale considérable, de 5 millions d'euros pour atteindre les 20 millions annuels, tandis que le club lui propose des bonus liés aux performances.

S'il ne prolonge pas, Vinicius Jr sera en position de force l'été prochain, le Real Madrid devant à tout prix éviter un départ libre en juin 2027. Et Manchester City compte bien en profiter. Selon le média SPORT, les Citizens sont déjà en contact avec l'entourage de la star brésilienne.

Vinicius J, concurrent de Jérémy Doku ?

Manchester City conseillerait à Vinicius de prendre son temps et de considérer ses options. Le club aimerait soit l'attirer l'été prochain pour un montant inférieur à sa valeur marchande (estimée à 150 millions d'euros par Transfermarkt), soit attendre 2027 pour qu'il arrive gratuitement.

Cependant, SPORT précise que l'avenir de Pep Guardiola aurait également une influence sur la décision de Vinicius Jr. Il semblerait en effet que le Madrilène et son entourage estiment que le style de jeu de Guardiola ne conviendrait pas au joueur. Mais un départ de Guardiola en vue de la saison 2026-2027 n'est pas improbable.

Le dossier n'en est qu'à ses prémisses, et pourrait continuer à évoluer au fil des mois. Une prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid reste de l'ordre du possible, voire même du probable, mais dans le cas contraire, peu de clubs auraient les moyens de s'offrir le 2e du Ballon d'Or 2024. Manchester City en fait partie, tout comme le PSG... et plusieurs clubs saoudiens.





Mais une chose est sûre : si Vinicius Jr venait à signer chez les Skyblue, ce serait un sacré concurrent dans les pattes de Jérémy Doku, qui occupe le même poste.