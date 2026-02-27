Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vainqueur du Dinamo Zagreb en barrages de l'Europa League, le Racing Genk sera opposé à Fribourg, septième de Bundesliga, en huitièmes de finale. En cas de nouvelle qualification, les Limbourgeois rencontreront soit le Celta Vigo, soit l'Olympique Lyonnais en quarts.

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League se tiennent ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Après avoir éliminé le Dinamo Zagreb en barrages de l'Europa League ce jeudi, le Racing Genk connaît son adversaire : il s'agit de Fribourg, septième force de Bundesliga.

Les Limbourgeois évitent ainsi l'AS Roma, probablement plus coriace sur le papier, et se laissent ainsi une chance de ralier les quarts de finale, où ils rencontreraient le vainqueur de Celta Vigo - Olympique Lyonnais.

Genk affrontera Fribourg en Europa League

La grosse affiche de ces 1/8es de finale est inconstestablement celle qui opposera le LOSC de Nathan Ngoy et Arnaud Bodart à l'Aston Villa de Youri Tielemans et Amadou Onana.

On notera aussi l'affiche entre Stuttgart et Porto et le duel 100 % italien entre Bologne et l'AS Roma. De son côté, Nottingham Forest défiera Midtjylland.



