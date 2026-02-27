Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Marijn Beuker est le nouveau candidat n°1 pour succéder à Olivier Renard. Le Néerlandais s'est bâti à l'Ajax la réputation de quelqu'un qui aime être sous les projecteurs, mais ses méthodes ont aussi fait parler d'elles à Amsterdam.

Un des aspects frappants de l'approche de Beuker est l'accent clairement mis sur les data. Il a introduit à l'Ajax le programme " Soccerlab", dans lequel toutes les informations sur les joueurs sont centralisées. Un système déjà utilisé à l'AZ et aux Queen's Park.

Des spécialistes médicaux de l'Ajax Amsterdam ont exprimé leur mécontentement concernant cette méthode, car ils étaient habitués à un système uniquement accessible aux médecins et aux kinés, rapporte Het Laatste Nieuws.

Selon une enquête du NRC Handelsblad, les employés se sentaient ignorés dans leurs demandes auprès de Martijn Beuker. Il en est résulté une perte de confiance en interne. Les spécialistes qui se sont opposés à sa méthode ont quitté le club ou se sont adressés à une personne de confiance externe. Le NRC indique que six départs étaient liés à ce manque de communication.

Marijn Beuker, un homme de data : ce qu'il faut à Anderlecht ?

Beuker est connu pour être têtu mais progressiste. Sa vision du football va au-delà des seules data. L'ancien entraîneur d'Anderlecht, Robin Veldman, qui a travaillé avec Beuker à Queen's Park, loue sa capacité à instaurer une façon de jouer, d'entraîner et de recruter. " Il sait rassembler des spécialistes de différents départements et les faire travailler dans le cadre de sa vision du football", affirme Veldman.



À Neerpede, ils trouvent ce profil intéressant. Beuker est vu comme un "gourou des data" qui possède beaucoup d'expérience dans le travail avec les jeunes, qui n'hésite pas à trancher et qui a une vision claire de sa politique sportive. Pour travailler avec un David Verwilghen, qu'on sait lui aussi grand amateur de data, c'est peut-être l'idéal.