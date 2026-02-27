Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Nathan Ngoy est monté au jeu dans un rôle inhabituel pour lui : celui de latéral droit. Et ça a marché : le Belge a inscrit le 0-2.

Les supporters du Standard ne l'ont jamais connu dans ce rôle : Nathan Ngoy est habituellement défenseur central. Mais ce jeudi, lors des prolongations entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le LOSC, Ngoy est monté au jeu en tant que back droit et a joué un rôle très offensif.

Tellement offensif qu'il a fini par être décisif, inscrivant le 0-2 et qualifiant donc les Dogues pour les 8e de finale de l'Europa League. Un deuxième but sous les couleurs de Lille, après celui inscrit en Coupe de France.

La réaction de Nathan Ngoy

"Le coach m'a dit que j'allais entrer latéral droit, je ne me suis pas posé de questions. J'ai juste voulu amener ma pierre à l'édifice et j'ai été récompensé d'un but", se réjouit Nathan Ngoy dans des propos relayés par Le Petit Lillois. "C'est l'état d'esprit du groupe, dès que je rentre, je donnerai toujours tout".

L'ex-Rouche était particulièrement heureux de cette qualification, acquise dans la douleur. "On a retrouvé nos valeurs aujourd'hui, on s'est battu en équipe. On savait que c'était un match important et on a a répondu présent. Il faut en profiter, parce qu'on a vécu des moments difficiles".

Lire aussi… Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League›

Ngoy nuance cependant : "Je ne dirais pas qu'une équipe est née ce soir mais plutôt que c'est un match référence, oui. Il va falloir le garder à l'esprit pour ne pas perdre confiance et se rappeler qu'on est capables de tout", conclut le Diable Rouge. Qui peut certainement rêver d'une place dans la sélection de Rudi Garcia pour les matchs de mars...