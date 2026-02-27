"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

Photo: © photonews

Tobias Lawal a bien failli coûter la qualification au KRC Genk ce jeudi. Une grossière erreur du portier genkois a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire : donner espoir au Dinamo Zagreb.

Le coach du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, avait prévenu le Racing Genk : les Croates y croyaient, et la meilleure façon de mettre la pression sur l'adversaire était de marquer au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec un but juste avant la pause, sur une grossière erreur de Tobias Lawal.

Le portier limbourgeois a littéralement offert le ballon à l'attaquant adverse, qui a ensuite eu la lucidité de le placer au fond dans un angle assez compliqué. En direct, Philippe Albert, commentateur pour la RTBF, n'y allait pas de main morte : "Il ne doit plus jouer. C'est à chaque match comme ça", tranchait-il. "C'est inacceptable".

Le fait est que ce n'est pas la première erreur de Lawal, qui arrivait pour remplacer Mike Penders l'été dernier. Après une blessure au genou, l'Autrichien était resté sur le banc quelques semaines à son retour mais est revenu dans le onze sous Nicky Hayen.

Lucca Brughmans sera bien vite n°1 

Mais si Genk a vécu une saison difficile, c'est peut-être aussi en partie parce que le club ne dispose plus d'un dernier rempart de premier rang. Tobias Lawal sent le souffle du vétéran Hendrik Van Crombrugge dans sa nuque - mais ce dernier n'est lui-même pas un gardien de classe mondiale, même s'il remplit ses fonctions de n°2 de manière honorable.

Lire aussi… 🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb
On le sait : l'avenir à Genk évolue en Challenger Pro League. La formation des gardiens du Racing est très réputée et Lucca Brughmans est présenté comme un gardien digne des Courtois, Vandevoordt ou Penders qui y ont percé récemment (et ont rapporté gros). Cette saison arrive-t-elle trop tôt... ou Nicky Hayen peut-il prendre une décision forte ? 

2

