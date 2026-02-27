"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

Daan Heymans a sauvé les meubles avec son but au bout du suspense. Genk se hisse en huitièmes de finale de l'Europa League.

Daan Heymans s'est présenté au micro de la RTBF avec le sentiment du devoir accompli. Le milieu de 26 ans a inscrit le but du 3-3, celui qui a mis Genk à l'abri après une soirée complètement folle. Un match que les Limbourgeois ont rendu plus compliqué que prévu.

Pas loin de la catastrophe

"Ce n'était pas nécessaire de souffrir comme ça, mais à la fin on mérite de continuer", a-t-il lâché. Genk contrôlait la rencontre. "En première période, on ne donnait presque rien. On était bien organisés, bien en bloc."

Solidaire avec Lawal

Plutôt que de pointer du doigt ses coéquipiers, Heymans a préféré jouer la carte de la solidarité. "C'est ça qui nous a mis en difficulté. Juste avant la mi-temps, on fait une erreur et ça relance tout."

Il ne cherche pas d'excuses. "Ça fait partie du jeu. Et moi aussi, j'ai raté des occasions aujourd’hui." Malgré les frayeurs, Heymans retient la qualification.

Lire aussi… Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire ›

Fribourg ou la Roma au prochain tour ? Le milieu ne veut pas s'emballer. "On verra bien. On va tout faire pour continuer. On est des joueurs de football, on veut gagner des matchs."