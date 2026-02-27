La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"
Photo: © photonews

Senne Lammens impressionne actuellement à Manchester United, où il s'est imposé comme titulaire dans les cages. Ses prestations en Angleterre ne surprennent toutefois personne qui l'a déjà vu jouer de près.

Ibe Hautekiet, défenseur au Standard, a joué avec Lammens au Club de Bruges et avait déjà remarqué son talent. "Quand j'étais au Club depuis un an, j'ai dit à mes parents que Senne aurait une carrière phénoménale", raconte Hautekiet au Nieuwsblad.

Chez les Diables Rouges, Lammens n'est pour l'instant pas encore le premier choix, Thibaut Courtois étant naturellement n°1. Pourtant, Hautekiet croit pleinement en l'avenir du jeune gardien : " Il est à 100 % l'avenir des Diables Rouges", affirme le Rouche. 

Ibe Hautekiet fait l'éloge de Senne Lammens

Selon Hautekiet, le succès de Lammens ne tient pas seulement à ses capacités techniques, mais aussi à sa mentalité. " Sa mentalité est hors du commun. Très structuré et il n'en dévie pas d'un millimètre. Un peu comme un robot, peut‑être, mais une version agréable, pour être clair, car c'est aussi un type sympa », explique le défenseur du Standard. 

Cette attitude professionnelle a, selon Hautekiet, un effet positif sur l'ensemble de l'équipe. "Pour une défense, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un comme ça derrière soi. Ça donne énormément de confiance", précise‑t‑il.

Hautekiet termine sur une note personnelle concernant l'impact de Lammens : " Je ne me suis jamais senti aussi serein sur un terrain que lorsque Senne était derrière moi. C'est vraiment une garantie de calme et de sûreté en défense". 

