Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le Sporting Charleroi a réussi à ne pas perdre de cadres cet hiver, mais ne pourra pas empêcher certains départs l'été prochain.

Parmi ces cadres, il y a notamment Yassine Titraoui (22 ans), patron de l'entrejeu des Zèbres et qui intéresse de nombreux clubs depuis plusieurs mercatos désormais. Selon les informations de Sky Sports, cet intérêt est concret en provenance de Premier League.

Les Wolverhampton Wanderers envisageraient en effet de passer à l'action pour le milieu de terrain algérien l'été prochain. Le directeur du recrutement de Wolverhampton serait personnellement convaincu par Titraoui, qui aurait été scouté à plusieurs reprises ces derniers mois.

Titraoui ne signera pas en Championship

Reste un problème, précise Sky Sports : Wolverhampton est en très mauvaise posture dans la course au maintien. Si les Wolves venaient à basculer en Championship, ils auraient bien du mal à convaincre Yassine Titraoui de les y rejoindre.

L'Algérien est actuellement évalué à 5 millions d'euros par Transfermarkt, mais le RCSC espérera en toucher bien plus, surtout si Titraoui dispute la Coupe du Monde avec les Fennecs.



Cette saison, Yassine Titraoui a disputé 24 matchs de Jupiler Pro League, inscrivant 4 buts. Il s'est imposé comme le métronome du milieu de terrain du Sporting Charleroi après le départ de son compatriote Adem Zorgane pour l'Union.