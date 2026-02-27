Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Les U19 du Club de Bruges ont frappé un grand coup en Youth League cette saison. Les Brugeois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

Le Club de Bruges U19 a terminé la phase de ligue de Youth League à la troisième place, derrière Chelsea et Benfica. Les jeunes Brugeois ont réussi à devancer des poids lourds comme le Real Madrid, l'Atlético, le Barça ou encore Villarreal.

Les jeunes de Bruges ont fait tomber les plus grands

Sur le papier, rien ne les prédestinait à un tel parcours. Avec une valeur marchande estimée à cinq millions d'euros, l'effectif ne pointe qu'à la treizième place du classement. À titre de comparaison, les jeunes d'Arsenal pèsent 21 millions d'euros, ceux de Benfica 12,5 et ceux du Real 12. L'écart de moyens est flagrant, mais sur le terrain, il disparaît.

Sportivement, les Brugeois ont marqué les esprits en terrassant les grands noms les uns après les autres. Monaco, l'Atalanta, le Bayern Munich et le FC Barcelone y sont tous passés. Après quatre journées, la qualification pour les phases finales était en poche.

Une défaite face au Sporting Portugal a servi de rappel à l'ordre, mais lors de l'ultime match de poule, ils ont de nouveau battu Arsenal. Avec 15 points au compteur, le Club termine cette phase à la troisième place. En seizièmes de finale, ils ont encore une fois écarté Monaco à Schiervelde.

Le prestige de la formation

En huitièmes de finale, les jeunes Blauw en Zwart se sont imposés avec beaucoup de maturité sur le terrain du MSK Zilina 0-1. Pas de chichis, pas de risques inutiles, mais de l'efficacité et du contrôle.





La récompense ? Un quart de finale contre l'Atlético Madrid, qui a dû passer par les tirs au but pour éliminer le Maccabi Haïfa. Mais en Challenger Pro League, c'est moins beau.