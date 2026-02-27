Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Amando Lapage, actuellement à Westerlo, garde un sentiment mitigé de sa longue période à Anderlecht. Après 13 ans au club, il a dû quitter Neerpede sans avoir vraiment reçu sa chance en équipe A.

Sa percée vers l'équipe première des Mauves a eu lieu en 2023, avec ses premières minutes en octobre 2024 lors du match de Coupe contre Tubize. Pourtant, son passage chez les Mauves aura été relativement court. "Le club a proposé de prolonger mon contrat de cinq ans, mais j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de plan sportif clair pour moi", raconte Lapage à la RTBF.

"Je pensais avoir réalisé une prestation correcte contre le Club de Bruges, mais personne à Anderlecht, ni Brian Riemer, ni Olivier Renard, ne m'a donné de retour. En fait, on me proposait de jouer encore six mois en Challenger Pro League... et ensuite on verrait."

Le transfert à Westerlo était nécessaire pour la carrière de Lapage

Lorsque l'opportunité s'est présentée de signer à Westerlo, il n'a pas hésité. "Même si je n'ai joué qu'une quinzaine de matchs ici en un an, je sens que je me suis amélioré. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. J'ai quitté mon environnement familier à Anderlecht, où je connaissais tout le monde des U10 à l'équipe première, pour voler de mes propres ailes ici."

Les adieux à Anderlecht ont été émotionnellement difficiles pour Lapage. "Le jour où j'ai vidé mon casier a été difficile. Tu as l'impression de quitter un endroit où tu as été si heureux et de laisser derrière toi une grande partie de ta jeunesse. L'idée que tu ne reviendras peut-être jamais pèse lourd."

Lapage rêve d'un retour à Anderlecht

Il ne regrette toutefois pas sa décision. "C'était nécessaire pour ma carrière et à ce jour, je ne l'ai pas regretté un seul instant. Anderlecht reste le club de mon cœur. Je suis toujours tous les matchs et j'espère toujours une victoire pour les Mauves. Le mauve coule dans mon sang."





Lapage rêve d'ailleurs encore d'un retour dans son club formateur. "Dans ma tête, je caresse toujours le rêve de revenir et de devenir un titulaire indiscutable à Anderlecht. Personne ne peut réécrire le passé, mais regardez l'histoire de Marco Kana : un joueur exceptionnel qui ne jouait pas au départ et qui est pourtant revenu grâce à son travail acharné. Qui sait ce qui se serait passé si j'étais resté ? Personne ne pourra jamais répondre à cette question."