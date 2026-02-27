Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Amando Lapage, actuellement à Westerlo, garde un sentiment mitigé de sa longue période à Anderlecht. Après 13 ans au club, il a dû quitter Neerpede sans avoir vraiment reçu sa chance en équipe A.

Sa percée vers l'équipe première des Mauves a eu lieu en 2023, avec ses premières minutes en octobre 2024 lors du match de Coupe contre Tubize. Pourtant, son passage chez les Mauves aura été relativement court. "Le club a proposé de prolonger mon contrat de cinq ans, mais j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de plan sportif clair pour moi", raconte Lapage à la RTBF.

"Je pensais avoir réalisé une prestation correcte contre le Club de Bruges, mais personne à Anderlecht, ni Brian Riemer, ni Olivier Renard, ne m'a donné de retour. En fait, on me proposait de jouer encore six mois en Challenger Pro League... et ensuite on verrait."

Le transfert à Westerlo était nécessaire pour la carrière de Lapage

Lorsque l'opportunité s'est présentée de signer à Westerlo, il n'a pas hésité. "Même si je n'ai joué qu'une quinzaine de matchs ici en un an, je sens que je me suis amélioré. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. J'ai quitté mon environnement familier à Anderlecht, où je connaissais tout le monde des U10 à l'équipe première, pour voler de mes propres ailes ici."

Les adieux à Anderlecht ont été émotionnellement difficiles pour Lapage. "Le jour où j'ai vidé mon casier a été difficile. Tu as l'impression de quitter un endroit où tu as été si heureux et de laisser derrière toi une grande partie de ta jeunesse. L'idée que tu ne reviendras peut-être jamais pèse lourd."

Lapage rêve d'un retour à Anderlecht

Il ne regrette toutefois pas sa décision. "C'était nécessaire pour ma carrière et à ce jour, je ne l'ai pas regretté un seul instant. Anderlecht reste le club de mon cœur. Je suis toujours tous les matchs et j'espère toujours une victoire pour les Mauves. Le mauve coule dans mon sang."

Lapage rêve d'ailleurs encore d'un retour dans son club formateur. "Dans ma tête, je caresse toujours le rêve de revenir et de devenir un titulaire indiscutable à Anderlecht. Personne ne peut réécrire le passé, mais regardez l'histoire de Marco Kana : un joueur exceptionnel qui ne jouait pas au départ et qui est pourtant revenu grâce à son travail acharné. Qui sait ce qui se serait passé si j'étais resté ? Personne ne pourra jamais répondre à cette question."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Westerlo
Amando Lapage

Plus de news

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
4
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30
Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

23:53
🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

22:52
Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

21:20
Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

22:02
🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

21:40
Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

21:20
Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

26/02
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved